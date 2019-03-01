ОНФ направит в прокуратуру отзывы родителей о питании в детских садах Курска

В Курске, похоже, разгорается скандал вокруг качества питания в детских садах. Сегодня активисты ОНФ прокомментировали высказывания главы городского комитета образования Сергея Белкина о полноценном питании за 75 рублей в сутки. Буквально намедни чиновник заступился за заведующую 78-го детсада, где, как выяснилось после совместной проверки ОНФ с Роспотребнадзором, детей кормят некачественными продуктами, меню неразнообразное, а порции меньше норм.

- При этом такая ситуация сложилась только в Курске, в районных садах из 90 рублей в день на питание тратится 80-85 рублей, остальное - на различные нужды, - говорит руководитель регионального штаба ОНФ Владислав Шелест. Он также подчеркнул, что общественники могут инициировать проверку, проводить её должны компетентные органы, что и было сделано.

По его словам, региональная власть в лице замгубернатора Ирины Хмелевской полностью поддерживает общественников и их доводы.

Заявление Белкина о том, что питание в детских садах полностью соответствует установленным нормам, вызвало шквал гневных комментариев в соцсетях. Родители жаловались на то, что еда, которую предлагают есть детям, приготовлена невкусно, зачастую пища подаётся холодной, а проблема отсутствия свежих фруктов и овощей коснулась, кажется, всех дошкольных учреждений.

Что касается конкретно сада №78, вокруг которого и разгорелся скандал, общественники продолжают настаивать, что проблемы, обозначенные ими, реальны, и их стоит незамедлительно решать.

Активисты считают, что надо провести полноценные проверки питания во всех детских садах Курска. Но проводиться они должны не по бумагам. Многочисленные отзывы родителей о питании в детских садах города общественники намерены направить в прокуратуру.