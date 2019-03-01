Галерист Олег Радин считает, что Козловский может накликать беду на курскую АЭС

Данила Козловский решил снять фильм о Чернобыле. Есть вероятность, что съёмки пройдут на курской АЭС. (Она построена по одному проекту с чернобыльской и внешне ничем от неё не отличается). Олег Радин – владелец галереи «АЯ» считает, что этого допускать нельзя. И вот почему:





Олег Радин, художник, галерист: "Я бы ни в коем случае не допустил бы съёмки на атомной станции. И причина здесь в том, что не только мысли человека материализуются, но и, как любой энергетический процесс, а кино - это самый мощный действующий энергетический посыл, который сочетает в себе и вызуальную, и музыкальную и словесную составляющие, и кроме того, актёры, которые играют там, они же тоже несут энергетику. А атомная станция - это не простая игрушка. Она, мало того, что излучает энергию, она ещё и поглощает её. То есть она отнимает энергию у людей которые там работают.

Хочется (авторам фильма - прим. ред.), наверное, переплюнуть американцев в их всяких трагических фильмах, разрушениях и всякое прочее. Но ещё, учитывая то, что наши актёры абсолютно перестали играть по системе Станиславского, а играют себя, просто лично себя в поставленных обстоятельствах, я могу себе представить, что это будет за кошмар, который будет описывать жизнь тех людей, которые трагически участвовали в этой страшной катастрофе. И будут эти мальчики и девочки, которым только можно играть проституток и бандитов, они будут изображать героев, которые участвовали в чернобыльской катастрофе".





Добавим, события фильма развернутся через две недели после самой аварии. В центре повествования будет пожарный по имени Алексей (его сыграет сам Козловский), который вместе с другими ликвидаторами отправится в вылазку под реактор.



