МЧС предупреждает курян об ухудшении погодных условий

Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца дня по Курской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 16-21 м/с.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, спасатели просят курян соблюдать меры безопасности: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).



