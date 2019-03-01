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    МЧС предупреждает курян об ухудшении погодных условий

    Сегодня, 16:43
    МЧС предупреждает курян об ухудшении погодных условий
    Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие 1-3 часа и до конца дня по Курской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 16-21 м/с.
    Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, спасатели просят курян соблюдать меры безопасности: убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, машину поставить в гараж или  припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

     

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