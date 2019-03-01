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    Болельщики выбирают комментатора курского "Авангарда"

    Вчера, 10:34
    Болельщики выбирают комментатора курского
    В офисе курского ФК "Авангард" выбирали спортивного комментатора домашних матчей. Самому младшему соискателю всего 16 лет, самому опытному - 53. Участникам предложили прокомментировать небольшой эпизод матча "Авангард" - "Нижний Новгород". Организаторы конкурса подготовили самый богатый на события момент игры - пенальти, жёлтая карточка и удаление.
    Посмотреть, как претенденты справились с заданием можно в видеоролике. А на странице "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте" можно проголосовать за участника, комментарии которого вам понравились больше всех. Пока проголосовали около 900 человек, с большим отрывом лидирует 19-летний Вадим Азаренко.
    В пресс-службе клуба отметили что все записи участников конкурса передадут в компанию INSTAT, которая занимается организацией трансляций матчей.

     

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