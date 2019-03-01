Болельщики выбирают комментатора курского "Авангарда"

В офисе курского ФК "Авангард" выбирали спортивного комментатора домашних матчей. Самому младшему соискателю всего 16 лет, самому опытному - 53. Участникам предложили прокомментировать небольшой эпизод матча "Авангард" - "Нижний Новгород". Организаторы конкурса подготовили самый богатый на события момент игры - пенальти, жёлтая карточка и удаление.

В пресс-службе клуба отметили что все записи участников конкурса передадут в компанию INSTAT, которая занимается организацией трансляций матчей.