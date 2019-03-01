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    В Курской области снизилась заболеваемость туберкулёзом

    Сегодня, 09:20
    В Курской области снизилась заболеваемость туберкулёзом
    В Курской области в 2018 году на 16,5% снизилась заболеваемость туберкулёзом по сравнению с прошлым годом, рассказал начальник управления комитета здравоохранения Евгений Гориводский. Уменьшился и показатель смертности от этого заболевания на 38,1%. 
    Он также отметил, что на обеспечение больных туберкулёзом лекарственными препаратами из регионального и федерального бюджетов в прошлом году выделили более 21 млн рублей.
    Чтобы своевременно выявить опасное заболевание, медики советуют взрослому населению систематически делать флюорографию – один-два раза в год, детям – прививку. В настоящее время это основные методы профилактики этого опасного заболевания. Отметим, что в зоне риска находятся люди с различными хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные. Напомним, ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с этим заболеванием. На минувших выходных передвижные флюорографические установки работали у крупных торговых комплексов Курска.

     

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