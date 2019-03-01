Ремонт в курской школе-интернате №2 сделают на летних каникулах

Ремонт курской школе-интернате №2 сделают на летних каникулах. Ранее мы рассказывали, что здесь отсутствуют условия для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. По поручению Романа Старовойта в учебном заведении побывала заместитель губернатора Ирина Хмелевская. Она осмотрела здание и пообщалась с родителями.

В 2015 году в школе-интернате №2 при поддержке благотворительного фонда «Искусство. Наука. Спорт» провели масштабную реконструкцию медицинского корпуса.

– Что касается организации образовательного процесса инвалидов-колясочников, то он организован на первом этаже здания. В школе предусмотрен крытый и перекатной пандусы. Имеется отдельный вход в столовую. Кстати, все эти дети присутствуют в учебном заведении в сопровождении родителей. При необходимости подняться на верхние этажи мы используем подъёмные устройства, – говорит директор школы-интерната Марина Хмелевская.

Выслушала заместитель губернатора и мнение родителей. Ирина Хмелевская интересовалась, поднимают ли они своих детей на руках и действительно ли ребятам здесь некомфортно.

Отец одного из учеников уверяет, что за два года обучения не возникло никаких проблем:

– Я никогда не видел, чтобы родители детей инвалидов-колясочников поднимали их на второй этаж. Что касается моего ребёнка, то права не нарушены. В этой школе полный порядок. Кормят хорошо. Дети всегда в тепле.

Такого же мнения и мама одной из первоклассниц:

– Я очень довольна школой, замечаний нет. У меня ребёнок-инвалид проходит здесь все физиопроцедуры по назначению педиатра.

Замгубернатора рассказала родителям, что в этом году на установку лифта, который обеспечит подъём детей на второй и третий этажи в здании школы, из областного бюджета направят более 3 млн рублей. Кроме этого, полностью адаптируют для учащихся в интернате детей туалетные комнаты, лестничные проёмы и перила. Чтобы не мешать учебному процессу, к работам приступят летом. Завершить переоборудование планируется к 1 сентября.

Ирина Хмелевская подчеркнула, что ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Роман Старовойт.