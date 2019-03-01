В прошлом году в Курскую область по программе переселения переехали почти 100 соотечественников

В прошлом году в Курскую область по программе переселения соотечественников переехало 970 человек. Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по итогам реализации программы в 2018 году, которое прошло под руководством врио председателя комитета по труду и занятости Елены Кулагиной.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Владимир Воропаев, с 2013 года в Курскую область прибыло более 18 тысяч соотечественников. На протяжении всех лет реализации целевые показатели программы перевыполняются. Всего в 2018 году в регион на постоянное место жительства по программе переехало 970 соотечественников. Из них 695 человек трудоспособного возраста. Более 600 человек, или 87,5 %, трудоустроено. В комитете по труду и занятости в банке вакансий имеются 294 рабочих места, большинство из них – врачи различных специализаций и педагогические работники.

Как отметили в региональном УМВД, из Украины в регион прибыло 479 человек, Молдовы – 117, Армении – 159, Таджикистана – 100, Казахстана – 36, Узбекистана – 43, Киргизии – 17, из других бывших союзных республик СССР – 19. При этом в 2018 году получили гражданство Российской Федерации 2023 участника государственной программы и члены их семей.