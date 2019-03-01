Роман Старовойт предложил уволиться директору МУП «Водоканал Курска» Николаю Цуканову. Всему виной - загрязнение реки Моква. На выходных врио губернатора съездил на проспект Клыкова, чтобы лично оценить ущерб от действий городских коммунальщиков — слива сточных вод из многоквартирных домов в ближайший лог. Причиной сброса сточных вод было регулярное переполнение резервуара КНС, причём ситуация повторилась уже в присутствии комиссии. Аварийной бригаде МУП «Курскводоканал» пришлось откачать 9 кубометров воды.

Это происходит уже три года, с момента, когда там построили первые многоэтажки. Причём всё это время «Водоканал» брал с жителей деньги. Николай Цуканов пояснил, что в районе проспекта Клыкова действует временная схема для стоков канализации, и в этом году построеят новую насосную станцию. Уже есть проектная документация. Однако куряне показали Роману Старовойту документы, в которых им обещали построить насосную станцию ещё в 2018 году.

- Вы врёте не только людям, вы мне сейчас врёте. Мне кажется, надо кадровые решения принимать. Если вы мужчина, то вы должны покинуть эту должность, — обратился глава региона к директору «Водоканала» — Вы мужчина?

- Примем решение, — отвечает Цуканов.

- Какое вы примете решение? Мне сейчас скажите, — снова обращается к нему Старовойт.

- Что вы предложили, — отвечает руководитель «Водоканала».

Должность директора МУП «Водоканал Курска» Николай Цуканов занимал около двух десятков лет.

Вместе с врио губернатора на место выезжали глава Курска Николай Овчаров, директор департамента экологической безопасности и природопользования области Константин Поляков и представители водоканала.

Добавим, рядом с временной канализационной насосной станицей на проспекте Клыкова установили вагончик для круглосуточного дежурства.

Сотрудники МЧС оборудовали постоянный пункт наблюдения, к нему подвели электричество. Теперь специалисты МУП «Курскводоканал» будут в постоянном режиме следить за тем, чтобы сбросов сточных вод больше не происходило.

По неподтверждённой официально информации Николай Цуканов уже принял решение, с понедельника исполнять обязанности директора будет главный инженер предприятия Евгений Спицын.



