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    Пожар в Курской области унёс две жизни

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    Пожар в Курской области унёс две жизни
    Пожар в Глушковском районе Курской области унёс две жизни. Трагедия случилась в ночь с 23 на 24 марта. В 2:30 23 марта на номер «Службы спасения - 112» поступило сообщение о загорании жилого дома на ул. Средняя в с. Карыж. На место незамедлительно выехали все экстренные службы. Через 4 минуты огнеборцы приступили к тушению пожара, через 8 минут справились с огнём. В результате пожара в жилом доме размером 5 х 6 м огнём повреждено потолочное перекрытие, кровля, мебель и вещи. При разборе завалов обнаружены два тела. Погибшими оказались 80-летняя хозяйка дома и её 52-летний сын.
    Причины пожара и гибели курян устанавливаются. 

     

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