В Курской области за нарушение ветеринарно-санитарных правил наказали станцию по борьбе с болезнями животных

В Железногорске Курской области сотрудники межрайонной прокуратуры и регионального Управления Россельхознадзора проверили «Станцию по борьбе с болезнями животных».

Выяснилось, что в июле прошлого года при проведении мероприятий по ликвидации очага бешенства на подворье в Железногорском районе ветеринары допустили нарушения. В частности, в учреждении отсутствовали документы, подтверждающие проведение тщательной механической очистки очага перед проведением текущей дезинфекции. Не представили специалистам документы, подтверждающие определение перечня объектов, периодичность проведения дезинфекции каждого из них, порядок проведения работ по механической очистке и дезинфекции, план проведения заключительной дезинфекции.

Кроме того, при проведении противоэпизоотических мероприятий станцией не соблюдались сроки вакцинации и ревакцинации мелкого рогатого скота против сибирской язвы, находящегося в личных подсобных хозяйствах селян.

В итоге должностное лицо «Станцию по борьбе с болезнями животных Железногорского района и Железногорска» привлекли к административной ответственности в соответствии со ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.