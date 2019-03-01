поиск по сайту
 

    Завтра в Курске из-за учений перекроют дороги

    Сегодня, 12:17
    Завтра в Курске из-за учений перекроют дороги
    Во вторник, 26 марта в Курске пройдут учения по пресечению возможного террористического акта на объекте массового пребывания людей, расположенного на ул. Советской.
    В связи с этим будет временно ограничено движение автомобильного транспорта с 7 до 18 часов по улицам Щепкина, К. Либнехта. Полностью перекрыто движение всех видов транспортных средств на участке ул. Большевиков от перекрёстка с ул. Советской до перекрёстка с ул. Щепкина и на участке ул. Советской от перекрёстка с ул. Большевиков до перекрёстка с ул. Дзержинского, сообщили в городском департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства.  

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама