Завтра в Курске из-за учений перекроют дороги

Во вторник, 26 марта в Курске пройдут учения по пресечению возможного террористического акта на объекте массового пребывания людей, расположенного на ул. Советской.

В связи с этим будет временно ограничено движение автомобильного транспорта с 7 до 18 часов по улицам Щепкина, К. Либнехта. Полностью перекрыто движение всех видов транспортных средств на участке ул. Большевиков от перекрёстка с ул. Советской до перекрёстка с ул. Щепкина и на участке ул. Советской от перекрёстка с ул. Большевиков до перекрёстка с ул. Дзержинского, сообщили в городском департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства.