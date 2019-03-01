Эксперты ОНФ: Комитет образования Курска и руководство детсада № 78 направили свою энергию на опровержение информации от общественников вместо того, чтобы решить проблему с питанием детей

Активисты регионального отделения ОНФ в Курской области опровергли заявления представителей комитета образования Курска и руководства детского сада №78 по поводу проверки качества питания в образовательном учреждении. ОНФ предоставил журналистам все официальные документы органов исполнительной власти и надзора региона, которые подтвердили объективность выводов Движения. Народный фронт считает, что чиновники направили свою энергию на опровержение информации от общественников вместо того, чтобы признать свои ошибки и решить проблему с некачественным питанием детей.

Представители комитета образования Курска и руководства образовательного учреждения попытались опровергнуть информацию о том, что в детском саду №78 готовят еду из некачественных продуктов и недокармливают воспитанников. Специалисты управления Роспотребнадзора подтвердили доводы общественников, заявили о нарушении законодательства в организации питания детей и возбудили административное дело.

«Есть факты нарушения санитарного законодательства в организации питания детей, – сообщил член регионального штаба ОНФ в Курской области Владислав Шелест. – Если учредитель и заведующая сада заявляют об отсутствии каких-либо нарушений, задам риторический вопрос: почему возбуждено дело?».

Шелест отметил, что после публикации информации об итогах проверки детсада №78 в реготделение обратились родители с жалобами на аналогичную ситуацию в других детских садах и школах. Он подчеркнул, что оценку ситуации и позицию ОНФ поддерживает руководство области, а муниципальные власти не хотят признавать своих ошибок в организации социального питания в Курске.

«Нас огорчило, что комитет образования Курска и руководство детского сада направили свою энергию на опровержение информации от общественников вместо того, чтобы направить свои силы именно на решение проблемы, которая есть», – заявил Шелест.

По мнению ОНФ, надо перераспределить бюджетное финансирование, чтобы обеспечить детей качественным питанием, а сотрудников столовых – зарплатой.

Напомним, что жалоба на питание поступила на «красную кнопку» сайта Народного фронта. Чтобы проверить ее объективность, активисты ОНФ провели опрос родителей детей детского сада №78, которые подтвердили информацию заявителя о некачественных продуктах и скудном питании, которое сами воспитанники не доедают.

«Основой для проверки Роспотребнадзора по инициативе ОНФ стало обращение, поступившее от местной жительницы о неудовлетворительном качестве питания в детском саду №78. Но мы должны были проверить информацию. Провели опрос родителей, которые подтвердили факты заявителя о некачественных продуктах и скудном питании. Причем дети даже и его не доедают, потому что невкусно», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Курской области Любовь Прилуцкая.

Активисты ОНФ направили обращение главе администрации Курска и в городскую прокуратуру с просьбой проверить, как организовано питание в детском саду. Вопросом занялся комитет образования Курска, который 29 января предоставил ОНФ ответ. Чиновники сослались на проведенные проверки организации питания в детском саду в марте и июне 2018 г. В ходе проверки нарушений они не выявили. Фактически комитет предоставил формальный ответ и не организовывал новую проверку фактов, изложенных в обращении ОНФ, а использовал данные шестимесячной и девятимесячной давности.

Прокуратура Курска перенаправила обращение ОНФ в управление Роспотребнадзора по Курской области, а также в управление Росздравнадзора по региону. Росздравнадзор не проявил интереса к проблеме и предоставил формальный ответ. В документе указано, что в обращении якобы нет оснований для проведения проверки. При этом они заявили, что готовы ее организовать, если Роспотребнадзор примет решение приостановить работу детсада.

Сами специалисты управления Роспотребнадзора выехали на место и по итогам проверки возбудили административное дело. В ходе расследования они подтвердили доводы общественников, а также выявили факты нарушения законодательства в организации питания детей.