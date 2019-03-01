поиск по сайту
 

    В Курске на "зебре" сбили подростка. Водитель в розыске

    Сегодня, 10:52
    В Курске на
    В субботу, 23 марта примерно в 10.30 возле д.№ 22 "В" по Магистральному проезду неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны 1-го Степного переулка в направлении 17-го Степного переулка сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, - рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова. В результате ДТП школьник получил ранения, его доставили в областную клиническую больницу. 
    Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02 или по телефону 02.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама