В Курске на "зебре" сбили подростка. Водитель в розыске

В субботу, 23 марта примерно в 10.30 возле д.№ 22 "В" по Магистральному проезду неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем двигаясь со стороны 1-го Степного переулка в направлении 17-го Степного переулка сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, - рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова. В результате ДТП школьник получил ранения, его доставили в областную клиническую больницу.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02 или по телефону 02.