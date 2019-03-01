В Курске ищут водителей, скрывшихся с места ДТП.

Помимо виновника аварии, в которой пострадал школьник , разыскиваются обидчики ещё двух пешеходов. В субботу, 23 марта примерно в 21:40 возле д.№ 77«Б» по ул. Карла Маркса неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь со стороны пр. А. Дериглазова в направлении пр. Победы, сбил 46-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший сам обратился а помощью в курскую БСМП.

Ещё одна похожая авария случилась в воскресенье, 24 марта. Примерно в 13:00 возле д.№3 по ул. Голубиная водитель, двигаясь со стороны ул. Весенняя в направлении ул. Центральная, сбил 18-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Его с ранением доставили в горбольницу №4.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этих ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02 или 02.