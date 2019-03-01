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    Курянин на мопеде по дороге потерял пассажира

    Сегодня, 13:09
    Курянин на мопеде по дороге потерял пассажира
    В Курской области ещё один виновник аварии скрылся с места происшествия. На сей раз пострадал его пассажир. ДТп случилось примерно в 9 вечера в воскресенье, 24 марта в Железногорском районе.   Возле д.№25 по ул. Гагарина городя горняков, неустановленный водитель, управляя мопедом «Raser»,  допустил падение мопеда на проезжей части дороги. Потом поднялся и уехал, а его пассажир с ранением сам обратился в больницу. 
    Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 2 64 55, 2 11 92.

     

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