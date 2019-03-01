Курянин на мопеде по дороге потерял пассажира

В Курской области ещё один виновник аварии скрылся с места происшествия. На сей раз пострадал его пассажир. ДТп случилось примерно в 9 вечера в воскресенье, 24 марта в Железногорском районе. Возле д.№25 по ул. Гагарина городя горняков, неустановленный водитель, управляя мопедом «Raser», допустил падение мопеда на проезжей части дороги. Потом поднялся и уехал, а его пассажир с ранением сам обратился в больницу.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 2 64 55, 2 11 92.