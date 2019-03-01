Под Курском два водителя без прав не поделили дорогу

Не совсем обычная авария произошла на минувших выходных в Черемисиновском районе Курской области. 23 марта около 9-ти вечера возле д.№ 27 по ул. Вокзальная п. Черемисиново водитель автомобилем «АУДИ А6» ехал в сторону Щигров. Поворачивая налево, он столкнулся с мопедом, двигавшимся по встречке.

Нюанс в том, что оба водителя были без прав - автомобилист не имел права управления транспортными средствами, а байкер прав был лишён. Оба 2001 года рождения. В результате аварии водитель мопеда и его 21-летний пассажир с ранениями различной степени тяжести были доставлены в «Черемисиновскую ЦРБ».



