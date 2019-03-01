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    В Курске до проспекта Плевицкой продлили три автобусных маршрута

    Сегодня, 15:01
    В Курске до проспекта Плевицкой продлили три автобусных маршрута
    Куряне, проживающие в домах нового квартала на проспекте Плевицкой, неоднократно просили обеспечить им «транспортную доступность». Дело в том, что многоэтажки выстроили, но дорожные условия никак не позволяли проложить путь общественному транспорту. 
    Несколько дней назад возле дома №37 обустроили разворотное кольцо, и теперь маршрутные автобусы №№ 275, 288 и 223 будут забирать пассажиров от самой дальней многоэтажки. 
    Однако, не обошлось без сложностей. Разворотная площадка, не успев появиться, тут же была превращена местными жителями в стихийную стоянку. 
    Несмотря на наличие запрещающих остановку знаков, припаркованные машины периодически лишают маршрутки возможности манёвра, - сетуют в городском департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства.

     

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