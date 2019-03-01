В Курске до проспекта Плевицкой продлили три автобусных маршрута

Куряне, проживающие в домах нового квартала на проспекте Плевицкой, неоднократно просили обеспечить им «транспортную доступность». Дело в том, что многоэтажки выстроили, но дорожные условия никак не позволяли проложить путь общественному транспорту.

Несколько дней назад возле дома №37 обустроили разворотное кольцо, и теперь маршрутные автобусы №№ 275, 288 и 223 будут забирать пассажиров от самой дальней многоэтажки.

Однако, не обошлось без сложностей. Разворотная площадка, не успев появиться, тут же была превращена местными жителями в стихийную стоянку.

Несмотря на наличие запрещающих остановку знаков, припаркованные машины периодически лишают маршрутки возможности манёвра, - сетуют в городском департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства.