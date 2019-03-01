Курянам показали как готовить любимые блюда князей Барятинских

В усадьбе «Марьино» Курской области прошла пятая гастрономическая экспедиция. В этот раз участникамэкспедиции показали процесс приготовления любимых блюд князей Барятинских: суп "Консоме Эстрагонъ", запечённая баранина, пирожки, запущенка (ряженка).

Для участников также провели экскурсию по дворцово-парковому ансамблю "Марьино" и показали театрализованное представление "Обед князя Барятинского".

Экспедиции проходят в рамках проекта "Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны Курска", направленного на популяризацию традиционной кухни Курской области, сохранение традиций в приготовлении пищи и повышение туристской привлекательности региона.



