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    Курянин завоевал серебро на Первенстве ЦФО по КУДО

    Вчера, 15:48
    Курянин завоевал серебро на Первенстве ЦФО по КУДО
    24 марта в г. Мышкин Ярославской области прошло Первенство Центрального федерального округа по КУДО. В соревнованиях приняли участие 300 сильнейших бойцов из 11 регионов страны.
    Курскую область представили члены сборной команды «Ассоциации Витязей», тренирующиеся под руководством Виталия Горохова. В условиях сильнейшей конкуренции на пьедестал почёта удалось подняться Владимиру Сметанину, который стал серебряным призёром в категории «Юниоры, 260 единиц».
    Теперь Владимира ждёт участие в Первенстве России по КУДО, которое пройдёт 28 апреля в Москве.

     

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