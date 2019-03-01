Курянин завоевал серебро на Первенстве ЦФО по КУДО

24 марта в г. Мышкин Ярославской области прошло Первенство Центрального федерального округа по КУДО. В соревнованиях приняли участие 300 сильнейших бойцов из 11 регионов страны.

Курскую область представили члены сборной команды «Ассоциации Витязей», тренирующиеся под руководством Виталия Горохова. В условиях сильнейшей конкуренции на пьедестал почёта удалось подняться Владимиру Сметанину, который стал серебряным призёром в категории «Юниоры, 260 единиц».

Теперь Владимира ждёт участие в Первенстве России по КУДО, которое пройдёт 28 апреля в Москве.



