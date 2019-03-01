поиск по сайту
 

    В Курской области насильник идёт под суд

    Вчера, 16:28
    В Курской области насильник идёт под суд
    В Беловском районе Курской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия).
    По версии следствия, 2 января этого года 37-летняя курянка пришла в гости к своей знакомой, которая проживала в одном из домов слободы Белая Беловского района с сожителем. Компания стала распивать спиртное. 
    Ночью мужчина повалил гостью на пол, несколько раз ударил её рукой по лицу и попытался изнасиловать. Однако женщина оказала ему активное сопротивление, вырвалась и убежала из дома. 
    Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама