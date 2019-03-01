В Курской области насильник идёт под суд

В Беловском районе Курской области перед судом предстанет 33-летний местный житель, обвиняемый по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия).

По версии следствия, 2 января этого года 37-летняя курянка пришла в гости к своей знакомой, которая проживала в одном из домов слободы Белая Беловского района с сожителем. Компания стала распивать спиртное.

Ночью мужчина повалил гостью на пол, несколько раз ударил её рукой по лицу и попытался изнасиловать. Однако женщина оказала ему активное сопротивление, вырвалась и убежала из дома.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.