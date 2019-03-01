333 кубометра мусора собрали 10 тысяч курян в «санитарную пятницу»
Вчера, 18:19
22 марта в Курске прошла очередная «санитарная пятница». По информации городского комитета ЖКХ, наводить порядок вышли в общей сложности около 10 тысяч курян - работники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций, расположенных в Курске. Для обеспечения очистки от бытового мусора парков, скверов, улиц и площадей было задействовано 44 единицы спецтехники. В ходе уборки собрано и вывезено на полигон 333 кубометра бытовых отходов.