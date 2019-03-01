В Курске продавец ювелирного магазина присвоил товар

Курянка, работая продавцом в ювелирном магазине похитила с витрин торгового зала золотые изделия на сумму почти 50 тысяч рублей, которые позже сбывала.

Бирки с похищенных украшений она срезала и крепила их на заменённые украшения, выполненные из недрагоценных металлов, создавая видимость наличия украденных ранее золотых изделий в ювелирном магазине. Всё это она делала, когда точно знала, что инвентаризация со сканированием торговых бирок не будет проводиться.

В итоге предприимчивая продавщица стала фигуранткой уголовного дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».Дело уже направлено в суд для принятия законного решения. Курянке грозит до двух лет лишения свободы.



