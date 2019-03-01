Директора курской школы оштрафовали на четверть миллиона

В Золотухинском районе Курской области оштрафовали директора одной из сельских школ. Он признан виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

В прокуратуру обратился директор коммерческой организации.

Выяснилось, что после обследования технического состояния здания школы была установлена необходимость капитального ремонта кровли. Для заключения контракта на выполнение ремонта директор образовательной организации, который являлся депутатом представительного органа, утвердил документацию об аукционе в электронной форме. При этом в состав аукционной документации он включил условие об обеспечении исполнения контракта в виде банковской гарантии, которое заведомо содержало незаконные требования. Победителем аукциона стала одна из курских строительных организаций. Однако директор школы отказался от заключения с ней муниципального контракта, мотивируя своё решение тем, что якобы банковская гарантия не соответствовала предъявляемым требованиям.

Незаконное решение директор школы принял в интересах другого участника электронного аукциона. Невзирая на то, что новый подрядчик предложил выполнить ремонтные работы по цене, которая более чем на полмиллиона превышала предложенную фактическим победителем аукциона, директор заключил с ним муниципальный контракт.

В результате директор школы стал фигурантом уголовного дела.

По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 250 тыс. руб.