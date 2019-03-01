В Курске стартует проект «Прогулки по театральным улицам города»

Сегодня в 11 часов стартует проект «Прогулки по театральным улицам Курска» в рамках Года театра в России. Первым этапом проекта станет акция «Щепкин на улице Щепкина».

В Курске насчитывается более 20 улиц, названных в честь известных деятелей искусства и литературы, творчество которых неразрывно связана с театром. Это легло в основу нового краеведческого проекта «Прогулки по театральным улицам города Курска».

Проект стартует в преддверии Всемирного дня театра. Среди театральных талантов, которые дала миру курская земля, одно из самых почётных мест занимает Михаил Семёнович Щепкин - великий русский актёр, творец незабываемых сценических образов, театральный деятель, теоретик, мыслитель, создатель школы, определившей развитие русского актёрского искусства в XIX веке.

Участники экскурсии узнают о биографии и творчестве Михаила Щепкина, о дружбе актёра с Тургеневым и Кольцовым, Пушкиным и Шевченко, а также другими выдающимися деятелями культуры.

Организаторы расскажут о малоизвестных фактах из истории улицы Щепкина, достопримечательностях, расположенных на ней. В дореволюционное время на ней находились театр и духовная семинария. Некоторое время на этой улице проживал выдающийся русский поэт Афанасий Фет.

Среди прохожих проведут блиц-опрос. Победитель получит электронное информационно-библиографическое издание «Курск театральный», созданное Централизованной системой библиотек города. Издание состоит из пяти основных разделов: «История курского театра», «Театры Курска», «Мастера сцены», «Театральная премия им. А.П. Буренко», «Театральные улицы Курска». При подготовке электронного ресурса использовано около 200 печатных изданий из фондов Централизованной системы библиотек и около 300 интернет-ресурсов.

Участниками прогулки по театральным улицам станут также курские краеведы, историки и писатели.



