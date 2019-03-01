В Курске пенсионера обокрал родственник

В Железнодорожный отдел полиции обратился пенсионер, он рассказал, что из его дома украли более сорока тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 43-летний родственник потерпевшего.

Зная распорядок дня пенсионера, он проник в дом, когда хозяин отсутствовал, подобрав ключи к входной двери. После недолгих поисков нашёл место, где хранились деньги. Похитив сбережения своего пожилого родственника, злоумышленник скрылся, не нарушив порядок в доме. Курянин не сразу заметил пропажу денег, только спустя две недели заглянул в тайник.

Подозреваемый потратил деньги за несколько дней на развлечения. После допроса он сознался в содеянном и уже стал фигурантом уголовного дела. До окончания расследования ему запрещено покидать территорию области.