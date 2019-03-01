Курские таможенники задержали на границе 9,5 тонн детских подгузников

Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали грузовой автомобиль, следовавший из России в Украину, с грузом детских подгузников общим весом около 9,5 тонн.

Грузовик с полуприцепом зарегистрирован в Украине. Согласно товарно-сопроводительным и коммерческим документам в грузовом отсеке находился товар - детские подгузники общим весом 7 тонн.

Однако после пересчёта грузовых мест и взвешивания товара оказалось, что фактический вес товара почти на 2,5 тонны больше заявленного. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, украинский перевозчик не смог.

Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении транспортной компании из Украины, за сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о весе брутто товара путём представления недействительных документов, составлен протокол об административном правонарушении.

Постановление по делу вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозит крупный штраф.