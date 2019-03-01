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    Курские таможенники задержали на границе 9,5 тонн детских подгузников

    Сегодня, 09:36
    Курские таможенники задержали на границе 9,5 тонн детских подгузников
    Курские таможенники в автомобильном пункте пропуска Крупец задержали грузовой автомобиль, следовавший из России в Украину, с грузом детских подгузников общим весом около 9,5 тонн.
    Грузовик с полуприцепом зарегистрирован в Украине. Согласно товарно-сопроводительным и коммерческим документам в грузовом отсеке находился товар - детские подгузники общим весом 7 тонн.
    Однако после пересчёта грузовых мест и взвешивания товара оказалось, что фактический вес товара почти на 2,5 тонны больше заявленного. Объяснить несоответствие веса товара сведениям, заявленным в документах, украинский перевозчик не смог.
    Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в отношении транспортной компании из Украины, за сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о весе брутто товара путём представления недействительных документов, составлен протокол об административном правонарушении.
    Постановление по делу вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозит крупный штраф.

     

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