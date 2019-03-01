Курского предпринимателя наказали за антисанитарию в убойном пункте

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой проверкой в убойный пункт индивидуального предпринимателя в Тимском районе Курской области. В результате выявилось ряд нарушений ветеринарного законодательства.

Так, в производственном помещении не в полном объёме оборудованы линии для передвижения туш и иных продуктов убоя, при этом существует возможность соприкосновение туши с полом, а следовательно, – загрязнения продукции. На предприятии не созданы условия для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, а также спецодежды работников. Отсутствуют оборудованные рабочие места для опорожнения желудков, ёмкости для сбора непищевых боенских отходов и ветеринарных конфискатов.

За нарушение правила в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления средней и малой мощности индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.



