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    Курского предпринимателя наказали за антисанитарию в убойном пункте

    Сегодня, 11:01
    Курского предпринимателя наказали за антисанитарию в убойном пункте
    Специалисты регионального Управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой проверкой в убойный пункт индивидуального предпринимателя в Тимском районе Курской области. В результате выявилось ряд нарушений ветеринарного законодательства.  
    Так, в производственном помещении не в полном объёме оборудованы линии для передвижения туш и иных продуктов убоя, при этом существует возможность соприкосновение туши с полом, а следовательно, – загрязнения продукции. На предприятии не созданы условия для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, а также спецодежды работников. Отсутствуют оборудованные рабочие места для опорожнения желудков, ёмкости для сбора непищевых боенских отходов и ветеринарных конфискатов.
    За нарушение правила в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления средней и малой мощности индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.

     

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