В администрации Курской области снова кадровые назначения

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт накануне подписал несколько документов о назначениях в администрации региона.

На должность председателя комитета по управлению имуществом Курской области сегодня заступил Игорь Вячеславович Куцак. Председателями комитета финансов Курской области и комитета цифрового развития и связи Курской области остаются Людмила Васильевна Положенцева и Борис Валентинович Юровчик. Мобилизационное управление Курской области продолжит возглавлять Александр Валентинович Бочманов.

Покинул Дом Советов один из его старожилов – заместитель губернатора Анатолий Стрелков, отметивший на днях 65-летие, он вышел на пенсию.