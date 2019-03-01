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    В администрации Курской области снова кадровые назначения

    Сегодня, 11:16
    В администрации Курской области снова кадровые назначения
    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт накануне подписал несколько документов о назначениях в администрации региона. 
    На должность председателя комитета по управлению имуществом Курской области сегодня заступил Игорь Вячеславович Куцак. Председателями комитета финансов Курской области и комитета цифрового развития и связи Курской области остаются Людмила Васильевна Положенцева и Борис Валентинович Юровчик. Мобилизационное управление Курской области продолжит возглавлять Александр Валентинович Бочманов.
    Покинул Дом Советов один из его старожилов – заместитель губернатора Анатолий Стрелков, отметивший на днях 65-летие, он вышел на пенсию.

     

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