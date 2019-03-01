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    В Курской области идёт под суд водитель, по вине которого два человека погибли и два покалечились

    Сегодня, 12:25
    В Курской области идёт под суд водитель, по вине которого два человека погибли и два покалечились
    В Дмитриевском районе Курской области под суд идёт 22-летний местный житель, который обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека).
    Трагедия произошла 24 октября прошлого года.
    Как установило следствие, курянин ехал на автомобиле «ВАЗ 21053» по проезжей части ул. Красная в  Дмитриеве. В салоне автомобиля помимо него находились ещё трое пассажиров.
    В нарушение правил дорожного движения водитель эксплуатировал технически неисправный автомобиль: шины имели различный рисунок протектора, при этом остаточная высота рисунка передней шины составляла менее 1,6 мм. Управляя автомобилем в населённом пункте, он ехал со скоростью 70-80 км/ч, без учета дорожных и погодных условий. В результате водитель не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В аварии погибла 15-летняя школьница и 42-летняя селянка. Её 21-летний сын и сам водитель получили травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

     

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