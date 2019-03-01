Курянку с ребёнком-инвалидом обеспечат жильём по решению суда

В прокуратуру Курского района обратилась женщина с просьбой оказать содействие в получении жилого помещения.

Выяснилось, что курянка живёт на съёмной квартире с двумя несовершеннолетними детьми. Один из них - инвалид, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной квартире невозможно. Собственного жилья у женщины нет, семья признана малоимущей.

Прокурор Курского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать районную администрацию обеспечить семью жилым помещением с учётом дополнительной площади.

Требования прокурора суд удовлетворил. Администрация Курского района обязана предоставить семье по договору социального найма во внеочередном порядке жилое помещение с учётом площади, необходимой для проживания одного взрослого члена семьи.

Решение суда первой инстанции ответчик обжаловал в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Курского областного суда это решение оставила без изменения, оно уже вступило в законную силу.