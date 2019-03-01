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    Администрацию губернатора Курской области возглавил Юрий Князев

    Сегодня, 14:35
    Администрацию губернатора Курской области возглавил Юрий Князев
    Администрацию губернатора Курской области возглавил Юрий Князев. Распоряжение о его назначении подписал врио губернатора Роман Старовойт. Он приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Курской области – руководителя администрации губернатора Курской области уже сегодня. 
    Юрий Князев будет курировать работу правового комитета, комитетов ЗАГС, государственной службы и кадров, документационного обеспечения, материально-технического обеспечения, мобилизационного и архивного управлений, а также отделов режима секретности и секретного делопроизводства и специальной документальной связи. 
    Юрий Петрович родился в Брянской области, в 2003 году окончил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений в Санкт-Петербурге по специальности «инженер», в 2010 году – Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «государственное и муниципальное управление». 
    До перехода в администрацию Курской области Юрий Князев работал экспертом по транспорту в департаменте социальной и экономической политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, начальником отдела административно-кадровой и организационной работы ФКУ Упрдор «Прикамье» ФДА в Перми, директором филиала ФКУ Упрдор «Прикамье» в Ижевске. В администрации Курской области занимал должность заместителя руководителя администрации губернатора Курской области.

     

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