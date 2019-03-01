В Курске ЛДПР требует возбудить дело на организаторов парковочного лохотрона

Проект платных парковок в Курске потерпел крах. "Ростелеком" понёс убытки и теперь требует у городской администрации расторгнуть инвестиционный контракт и вернуть 63 миллиона.

Такой поворот событий не устроил ЛДПР.

27 марта либерал-демократы выйдут на митинг. Он пройдёт в 13.00 перед офисом Ростелекома (Курск, Красная площадь, почтамт, с правой стороны).

ЛДПР изначально была против платных парковок, предостерегала от участия в сомнительном проекте. Но администрация и Ростелеком убедили депутатов от других партий, что парковки принесут большую прибыль.

Вот пускай теперь Бесхмельницын и Овчаров сами несут ответственность за провал своего бизнес-плана. Руки прочь от городского бюджета!- заявили в ЛДПР.

Владимир Фёдоров, депутат областной Думы, руководитель регионального отделения фракции ЛДПР:

"Мы крайне возмущены тем, что "Ростелеком" пытается взыскать из бюджета 63 миллиона рублей за проект, который нам, курянам навязали и убедили депутатов других партий, кроме ЛДПР (а ЛДПР заранее предупреждала, что это хорошим ничем не кончится), но, тем не менее, чиновники администрации вместе с сотрудниками "Ростелекома" убеждали всех, что это выгодный проект, что надо обязательно его реализовывать. То есть, получается, что они ввели нас в заблуждение, придумали проект, который принёс убытки. За свои просчёты они должны сами нести ответственность, но не куряне. Поэтому мы считаем, это просто не приемлемо такие иски подавать, требуем, чтобы он был отозван. Ну и, опять же, тут стоит, может быть, правоохранительным органам разобраться, как так вот втянули курян в такую историю, что потом те, кто нас туда втянул, убедил нас, ещё теперь и пытаются с нас взыскать деньги. Тут возникают вопросы и родственных отношений между чиновниками и сотрудниками "Ростелекома", между, кто был руководителем в тот момент, а сейчас работает замом губернатора, и он же, получается, судится, он, получается, и иск, наверное, подписывал. То есть это, вообще, не государственная какая-то позиция у него. Будем обращаться и к губернатору, задавать вопрос, кто у него там работает заместителем. Надо с ними тоже поработать".





Либерал-демократы требует отменить платные парковки в Курске, отозвать иск Ростелекома о взыскании 63 миллионов из бюджета, и взыскать эти деньги с Бесхмельницына и Овчарова, а также возбудить дело на организаторов парковочного лохотрона.



