«Курскводоканал» официально возглавил Олег Машошин

Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Курска» Николай Цуканов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию 25 марта 2019 года. На его место с 26 марта 2019 года назначен Олег Машошин, занимавший должность заместителя директора МУП «Водоканал Курска», - сообщили сегодня в мэрии.

Напомним, покинуть пост руководителя Цуканову посоветовал врио губернатора Роман Старовойт на встрече с жителями проспекта Клыкова, которые жаловались, что сточные воды из канализации стекают прямо в овраг.