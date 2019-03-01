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    «Курскводоканал» официально возглавил Олег Машошин

    Сегодня, 16:07
    «Курскводоканал» официально возглавил Олег Машошин
    Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал Курска» Николай Цуканов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию 25 марта 2019 года. На его место с 26 марта 2019 года назначен Олег Машошин, занимавший должность заместителя директора МУП «Водоканал Курска», - сообщили сегодня в мэрии.
    Напомним, покинуть пост руководителя Цуканову посоветовал врио губернатора Роман Старовойт на  встрече с жителями проспекта Клыкова, которые жаловались, что сточные воды из канализации стекают прямо в овраг.

     

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