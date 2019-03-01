После обращений ОНФ курские власти убрали более 75% выявленных снежных завалов

Активисты ОНФ провели ежегодный мониторинг «Снежный фронт», в ходе которого проверили эффективность работы городских и дорожных служб, управляющих компаний по расчистке улиц. После сигналов ОНФ в органы исполнительной власти более 75% заснеженных участков дорог были очищены от снега и наледи, общая площадь которых составляет более 2,5 млн кв. м, что равняется площади 350 футбольных полей.

В ОНФ за зимний период обратились более 4,5 тыс. жителей регионов с жалобами на некачественную уборку снега. За время мониторинга активисты ОНФ провели более 5 тыс. инспекций, проверили качество уборки от снега и наледи крыш многоквартирных домов, внутридомовых территорий, социально значимых объектов, пешеходных зон в местах массового скопления людей. Также проверены места, предназначенные для складирования и утилизации снега.

Основная причина проблемы – недостаточный контроль со стороны муниципальных органов за работой управляющих компаний и городских дорожных служб.

Общественники проверили территории более 900 социальных объектов по всей стране. Так, активисты ОНФ Псковской области выявили случаи некачественной очистки от снега и наледи территорий около всех проверенных больниц и поликлиник. После обращений к муниципальным властям все нарушения устранили.

«Людям, особенно пожилого возраста, сложно попасть в больницы и поликлиники. Кроме того, при наступлении весны эти территории затопит, людям вновь будет сложно добираться до медорганизации. Тратятся огромные бюджетные деньги, но итоговым результатом люди недовольны», – отметил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Во время мониторинга эксперты ОНФ выявили места опасного скопления на крышах льда и снега в Республике Коми, Кировской, Вологодской, Орловской,

Рязанской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. После рейдов ОНФ в городе Ливны Орловской области вывезено более 20 тыс. кубометров снега и льда, собранных с улиц и крыш многоквартирных домов.

На особом контроле активистов ОНФ – очистка дорог в отдаленных селах и поселках. Так, после обращения Народного фронта очищены дороги около поселков Хромовка, Заречный, Родионово, Сосновый бор, Киргизка Томской области, а также поселков Набережный Оренбургской области и Осинцы Кировской области.

«Сельским дорогам необходимо уделять гораздо большее внимания, потому что зимой из-за обильного снега нет проезда, а весной эти дороги смоет», – рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Оренбургской области Ирина Моргунова.

В регионах остро стоит и проблема обустройства мест складирования и утилизации снега. По сложившейся практике снег с улиц размещают на специальных полигонах, однако их обустройство оставляет желать лучшего. Так, в Курске активисты ОНФ добились закрытия необорудованной площадки для складирования снега на переулке Льговский вблизи подтопляемых территорий.

«Когда активисты ОНФ выехали на муниципальную площадку, туда было вывезено уже несколько сотен грузовиков снега, - напомнил представитель регионального штаба ОНФ Артем Белоконь. - Она расположена на подтопляемой территории, но городские власти это не учли, и весной мог быть затоплен частный сектор на улицах Широкой и Ольховской и Ольховских переулков. После обращения ОНФ городские власти исключили переулок Льговский из реестра официальных мест складирования снега. Около дома №46 на проспекте Победы была проведена проверка несанкционированного свала снега. По инициативе активистов ОНФ контролирующие органы провели проверки и оштрафовали управляющую компанию, которая свозила во двор грязный снег. В ходе акции «Снежный фронт» мониторинги состояния домов общественники провели не только в Курске, но и в районных центрах – Железногорске, Судже, Курчатове, Льгове и других. После наших обращений были направлены предписания ГЖИ управляющим компаниям, в домах которых были выявлены обледенелые тротуары, крыши в сосульках. Несмотря на то, что уборка снега на дорогах Курской области и главных улицах городов в этом году была организована значительно лучше, осталась главная проблема – снежные завалы по дворах и второстепенных улицах. Поэтому акция ОНФ «Снежный фронт» остается ежегодной».

Незаконные снежные полигоны выявлены также в Москве, республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, а также в Архангельской, Белгородской, Кировской, Курганской и Томской областях.

ОНФ продолжит инспекции до полного устранения выявленных в ходе мониторинга недостатков.