«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Memory to Keith Flint».





Плей-лист:





1. The Prodigy - Baby's Got a Temper (Main Mix) ‘2002

2. The Prodigy - Serial Thrilla (The Fat of the Land’1997)

3. The Prodigy - Razor (Their Law: The Singles 1990–2005’2005)

4. The Prodigy - Get Your Fight On (The Day Is My Enemy’2015)

5. The Prodigy - Take Me To The Hospital (Invaders Must Die’2009)

6. The Prodigy - We Live Forever (No Tourists’2018)

7. The Prodigy - Give Me a Signal (feat. Barns Courtney) (No Tourists’2018)

8. The Prodigy - Breathe (The Fat of the Land’1997)

9. The Prodigy - World's On Fire (Invaders Must Die’2009)

10. Clever Brains Fryin' - Oozy (feat. Flint) ‘2003

11. The Prodigy - Rebel Radio (The Day Is My Enemy’2015)

12. The Prodigy - Firestarter (The Fat of the Land’1997)

13. The Prodigy – Nasty (The Day Is My Enemy’2015)

14. The Prodigy - Omen (Invaders Must Die’2009)

15. The Prodigy - Ibiza (feat. Sleaford Mods) (The Day Is My Enemy’2015)

16. The Prodigy - Hotride (El Batori Mix) ‘2004

17. The Prodigy - Rok-Weiler (The Day Is My Enemy’2015)

18. Flint - Aim 4 ‘2003

19. The Prodigy - Champions Of London (No Tourists’2018)

20. The Prodigy - Fuel My Fire (The Fat of the Land’1997)

21. The Prodigy - Run With The Wolves (Invaders Must Die’2009)

22. The Prodigy - Wall of Death (The Day Is My Enemy’2015)

23. The Prodigy - Invisible Sun (The Day Is My Enemy’2015)

24. Clever Brains Fryin' - Mix for Godskitchen (livin life, hard drive, hard drive (boot), plastic) ‘2003