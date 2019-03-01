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    Курские огнеборцы спасли 15 человек из горящей многоэтажки

    Сегодня, 18:01
    Курские огнеборцы спасли 15 человек из горящей многоэтажки
    Сегодня днём в Курске в многоэтажном доме № 30, расположенном на улице Косухина, произошёл серьёзный пожар. Горела одна из квартир на втором этаже. Сообщение о возгорании поступило на номер «Службы спасения - 112» в 13:02. на место ЧП выехали огнеборцы трёх пожарных частей и сотрудники других экстренных служб. Из-за сильного задымления прибывшим пожарным пришлось эвакуировать весь подъезд. Спасатели выели на воздух 15 человек, пять из них - дети. В охваченной огнём квартире выгорела значительная часть мебели и вещей. По предварительным данным МЧС, во время пожара никто серьёзно не пострадал. Хотя очевидцы запечатлели, как одного из жителей подъезда выносили на носилках. Причины и ущерб устанавливаются. 

     

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