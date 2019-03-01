Курский дом-музей астронома Семёнова после пожара не будет работать несколько месяцев

В Курске во вторник, 26 марта утром произошёл пожар на улице Семёновской. Горел мемориальный музей астронома Фёдора Семёнова и его внука — изобретателя Анатолия Уфимцева. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

В момент происшествия в здании не было посетителей. Пострадавших нет. Сотрудники музея и студенты Автотехнического колледжа, которые пришли на помощь, оперативно вынесли все экспонаты, мебель и книги.

Как рассказала директор музея Марина Егорова, здание уже давно признано аварийным: "На его реконструкцию требовалось около 30 млн рублей. В 2012 году был сделан план проектно-сметной документации, но пока ремонт провести не удалось".

Ирина Хмелевская, которая побывала на месте происшествия, пообещала разобраться в ситуации и рассмотреть возможность восстановительных работ. На данный момент необходимо провести корректировку проектно-сметной документации.

Пока заместитель губернатора поручила комитету образования и науки в течение двух дней решить вопрос о переезде центра «Поиск» и вечерней школы, которые располагаются в здании дома-музея.

Музей ещё до ЧП был закрыт на реконструкцию, новых посетителей он сможет принять теперь лишь месяца через два.



