Курские аграрии начали весенний сев. Он стартовал там, где сошёл снег и прогрелась земля. К севу ранних яровых зерновых культур приступили хозяйства Беловского, Большесолдатского и Глушковского районов. В этом году год земледельцам области предстоит засеять ранними яровыми зерновыми культурами площадь более чем 332 тыс. гектаров.

Беловцы, кроме зерновых, сеют также однолетние травы. Кроме того, хозяйствами области продолжается подкормка озимых культур, ведётся боронование зяби, озимых культур и многолетних трав.