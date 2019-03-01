Под Курском обнаружили снаряд времён Великой Отечественной
Сегодня, 09:31
26 марта на телефон «Службы спасения-112» поступило сообщение об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной Войны. Опасную находку обнаружили около ст. Сосновый Бор в лесном массиве, Беловского района Курской области.
На место выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции.
Снарядами оказались миномётные мины 120 мм – 3 шт и артснаряды 45 мм – 6 штук. Их изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.