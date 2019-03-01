Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей

26 марта 2019 года состоялась пресс-конференция Заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Светланы Кирсановой, на которой Светлана Валерьевна подвела итоги работы Сбербанка в розничном бизнесе в 2018 году. В мероприятии в режиме видеосвязи смогли принять участие журналисты региональных СМИ, в том числе из Центрального Черноземья. Светлана Кирсанова отметила в своем выступлении, что Сбербанк продемонстрировал в минувшем году устойчивый рост по основным направлениям в результате повышенного внимания к качеству клиентского опыта и совершенствованию цифровых каналов обслуживания.

Журналистов познакомили с основными операционными и финансовыми показателями за 2018 год. В частности, число активных клиентов — физических лиц Сбербанка в минувшем году выросло на 8% (или на 6 млн человек), вплотную приблизившись к отметке в 93 млн человек. Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018 года продемонстрировал рекордный рост на 25,3% в годовом исчислении и превысил 6,2 трлн рублей, при этом портфель по ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн рублей. Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил 30%, достигнув 1,9 трлн рублей на конец 2018 года.

Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 12,8 трлн рублей. Прирост за год по срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим равняется 15%.

Число активных пользователей цифровых каналов обслуживания Сбербанка (мобильное приложение + web) по итогам 2018 года выросло до 60 млн человек, что на 28% больше, чем в 2017 году. Сегодня две трети клиентов активно пользуются экосистемой цифровых продуктов и сервисов «Сбербанк Онлайн». Доля продаж продуктов в цифровых каналах в 2018 году выросла до 37%.

- Прошедший год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета «Сбербанк Онлайн» в качестве основного канала взаимодействия клиентов со Сбербанком, - отметила Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

Так, в октябре 2018 года, следуя стратегии цифровизации банковских сервисов и постепенного отказа от пластиковых карт, Сбербанк представил первую полностью цифровую дебетовую карту, которую можно оформить и активировать в «Сбербанк Онлайн». С момента запуска клиенты оформили более 600 тыс. цифровых карт.

По итогам года продажи дебетовых карт в «Сбербанк Онлайн» выросли в 3 раза — до 20% от всех дебетовых карт. В два раза выросло использование функции блокировки карты. В марте 2019 года Сбербанк представил сервис смены ПИН-кода в «Сбербанк Онлайн», что, как ожидается, также будет способствовать росту использования цифровой экосистемы банка.

На пресс-конференции также отмечалось, что процедура получения потребительского кредита в приложении и личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в 2018 году была усовершенствована, значительно сократилось количество необходимых действий для получения кредита и время ответа банка. Сегодня каждый второй клиент Сбербанка оформляет потребительский кредит в «Сбербанк Онлайн», что соответствует 25 тыс. заявок ежедневно.

Востребованность оплаты штрафов ГИБДД через «Сбербанк Онлайн» выросла в 2018 году в два раза. Услуга позволяет в едином интерфейсе получать основную информацию о штрафе, а также отслеживать статус его погашения.

В 2018 году Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в «Сбербанк Онлайн». Сегодня в этом канале проводится более 1 млн сессий в месяц. А уже сегодня 20% обращений через чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.

По итогам года 63% многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) Москвы принимают безналичные платежи через Сбербанк, сервис доступен в 12 регионах России.

Для клиентов премиальной сети обслуживания «Сбербанк Первый» в 2018 году представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.

- Мы делаем Сбербанк для каждого, а не один на всех, — подчеркнула Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова. — Мы работаем как с теми клиентами, которые хотят обслуживаться в офлайне и посещать офисы банка, так и с теми, кто готов перейти в онлайн. Две трети наших клиентов уже активно используют нашу digital-сферу. Сегодня это уже 60 миллионов клиентов. При этом в digital уже продается 37% наших продуктов.



