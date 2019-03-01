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    Курянка перебегала дорогу на "красный" и погибла под колёсами КАМАЗа

    Сегодня, 10:17
    Курянка перебегала дорогу на
    Во вторник, 26 марта в Курске произошло серьёзное ДТП, в котором погибла женщина. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 11.41 на регулируемом перекрёстке возле д.№54 на ПЛК 45-летняя женщина решила перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В это время по проезжей части со стороны ул. Лесной в направлении 2-го Промышленного переулка ехал КАМАЗ, за рулём которого был 74-летний водитель. В результате своей беспечности курянка угодила под колёса грузовика. Женщина получила тяжёлые травмы, её доставили в больницу.
    Сегодня нам стало известно, что она скончалась. Курянка работала врачом в 4-й горбольнице. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, у женщины что-то случилось дома и она спешила, в связи с чем и пренебрегла правилами дорожного движения. Водитель КАМАЗа не заметил пешехода, он был трезв.
     

     

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