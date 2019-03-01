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    В Курской области во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с детьми

    Сегодня, 10:42
    В Курской области во время каникул на МЖД проходят рейды по предотвращению несчастных случаев с детьми
    В Курской области с 22 марта, накануне весенних школьных каникул, на Московской железной дороге началась инициированная правоохранительными органами акция «Безопасность». Она направлена на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры и продлится до окончания каникул – до 31 марта. Железнодорожники поддержали мероприятие, так как во время каникул дети больше свободного времени проводят на улице без контроля взрослых, выбирая местом для игр железную дорогу.
    Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется железнодорожным участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения.
    МЖД призывает родителей провести с детьми беседы о правилах поведения на железной дороге и обратить внимание на то, где они проводят время.
    К основным нарушениям, формирующим печальную статистику, относятся хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытка залезть на платформу или спрыгнуть с неё. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.

     

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