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    Массовое ДТП в Курске с полицейской «Газелью» - пострадали две женщины

    Сегодня, 11:20
    Массовое ДТП в Курске с полицейской «Газелью» - пострадали две женщины
    Во вторник, 26 марта в Курске произошло ДТП с участием четырёх машин. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 18.20 возле д.№5 по ул. Александра Невского полицейская «Газель» , за рулём которой находился 39-летний сотрудник городского отдела УМВД столкнулась с автомобилями  «Ауди 80», под управлением 22-летнего водителя, «Мицубиши Лансер», под управлением 29-летнего мужчины и «Лада Гранта», за рулём которой был 32-летний курянин.  Все они ехали со стороны ул. Дзержинского в сторону ул. Красной Армии, в попутном направлении. В результате ДТП две пассажирки «Ауди» - 22-летняя девушка и 52-летняя женщина получили травмы.
    Как сообщает издание "ДДД" со ссылкой на пресс-службу УМВД, водитель «Газели» в момент ДТП находился на службе. Он отвлёкся на подозрительную, по его мнению, ситуацию на тротуаре, из-за несоблюдения дистанции произошло столкновение. Водителя привлекут к административной ответственности. Ущерб, причерчённый легковым автомобилям, возместят страховые компании. Если страховка не покроет весь ремонт, то выплачивать придётся виновнику ДТП — водителю «Газели». Кроме того, он отремонтирует служебный автомобиль за свой счёт.
     

     

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