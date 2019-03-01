Молодые курские учёные из ЮЗГУ получат 6 миллионов на исследования

Совет по грантам Президента Российской Федерации объявил итоги конкурса по распределению грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных. Курскую область в этом списке представили пять молодых учёных из ЮЗГУ. Всего грантовую поддержку получат 400 молодых учёных по 10 направлениям науки со всей России.

Курская область победила в четырёх направлениях: «Математика и механика», «Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании», «Общественные и гуманитарные науки» и «Технические и инженерные науки».

В направлении «Математика и механика» экспертов грантового конкурса заинтересовали исследования старшего преподавателя кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ Людмилы Ворочаевой. Она занимается разработкой математической модели и системы управления движением змееподобного робота для проведения спасательных работ в зданиях после природных и техногенных катастроф. Курские учёные продолжат заниматься и проблемами экологии. Так, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды Ираида Кирильчук получила финансирование на разработку моделей, алгоритмов и методов информационно-аналитической системы для совершенствования управления объектами размещения отходов. В свете последних мусорных конфликтов, это по-настоящему актуальная проблема для нашего региона.

На развитие технических и инженерных наук выделено сразу два гранта. Разработкой и исследованием высокоэффективной технологии восстановления и упрочнения изношенных деталей машин композиционными гальваническими покрытиями с применением в качестве упрочняющей фазы износостойких электроэрозионных порошков микро- и нанофракций займётся заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства ЮЗГУ Александр Алтухов. А доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики, декан естественно-научного факультета ЮЗГУ Пётр Ряполов изучит газожидкостные магнитные системы в неоднородных магнитных полях.

К слову, в регионе будут заниматься не только инженерными направлениями, но и гуманитарными. Младший научный сотрудник кафедры философии и социологии ЮЗГУ Анна Маякова планирует создать трансдисциплинарную модель управления социокультурными рисками. Стоит отметить, что грант выдаётся на два года. Его сумма составляет 1,2 миллиона рублей. В прошлом году аналогичные гранты получили шесть представителей ЮЗГУ, один представитель КГУ и один представитель Курского федерального аграрного научного центра.