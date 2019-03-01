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    Двое молодых курян обокрали магазин

    Сегодня, 14:18
    Двое молодых курян обокрали магазин
    В Курске двое молодых курян обокрали магазин. Ночью они проникли в торговое помещение и похитили более 90 тысяч рублей, а также товар, хранившийся в подсобке. 
    Оперативники нашли воров за несколько часов. Стражи порядка определили маршрут их передвижения и место нахождения. Злоумышленниками оказались двое курян 22 и 25 лет. Они заранее продумали способ совершения кражи, для этого несколько раз приходили в магазин, осматривая территорию.  Краденое перевозили на собственном автомобиле. Их задержали до того, как они успели потратить деньги и сбыть похищенное. Всё похищенное изъято.
    Возбуждено уголовное дело. Показания подозреваемых уже проверили на месте происшествия. До окончания следствия злоумышленники останутся под арестом. Общая сумма ущерба устанавливается.

     

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