поиск по сайту
 

    В администрации Курской области стало на один комитет меньше

    Сегодня, 14:40
    В администрации Курской области стало на один комитет меньше
    Постановлением врио губернатора утверждена новая структура исполнительных органов государственной власти Курской области. Ликвидирован комитет промышленности и транспорта Курской области. А полномочия по реализации государственной политики на территории Курской области в сфере промышленного производства (за исключением промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций) переданы комитету промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области. Полномочия по реализации государственной политики на территории нашего региона в сфере транспорта переданы комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области.
    Также комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области переименован в комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области. Дорожное управление Курской области переименовано в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.
    Помимо этого, комитет социального обеспечения Курской области переименован в комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области реорганизован и присоединен к комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Комитету переданы полномочия по реализации на территории Курской области единой государственной семейной и демографической политики, он является правопреемником по всем обязательствам реорганизуемого департамента.
    Также в структуре исполнительных органов государственной власти Курской области создан отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Данному отделу от департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области переданы полномочия по организации работы и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама