В администрации Курской области стало на один комитет меньше

Постановлением врио губернатора утверждена новая структура исполнительных органов государственной власти Курской области. Ликвидирован комитет промышленности и транспорта Курской области. А полномочия по реализации государственной политики на территории Курской области в сфере промышленного производства (за исключением промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций) переданы комитету промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области. Полномочия по реализации государственной политики на территории нашего региона в сфере транспорта переданы комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Также комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области переименован в комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства Курской области. Дорожное управление Курской области переименовано в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Помимо этого, комитет социального обеспечения Курской области переименован в комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области реорганизован и присоединен к комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Комитету переданы полномочия по реализации на территории Курской области единой государственной семейной и демографической политики, он является правопреемником по всем обязательствам реорганизуемого департамента.

Также в структуре исполнительных органов государственной власти Курской области создан отдел Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Данному отделу от департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области переданы полномочия по организации работы и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.