В Курске рецидивист украл с витрины аппараты для маникюра, чтобы подарить подруге

В Курске рецидивист украл представленные на витрине магазина аппараты для проведения маникюра. Как сообщают в региональном УМВД, 35-летний курянин случайно зашёл в павильон и, воспользовавшись скоплением посетителей, позарился на маникюрные приборы. Благодаря камерам с соседних зданий удалось определить внешность похитителя. В кротчайшие сроки его личность установили. Мужчина похитил аппараты, чтобы подарить знакомой, но, поссорившись с ней, передумал. Решил их продать, но к этому времени его уже нашли сотрудники Северного отдела полиции. Курянин ранее уже был судим и теперь вновь стал фигурантом уголовного дела. Похищенное уже вернули владельцам магазина. Сегодня, 15:21 К списку новостей