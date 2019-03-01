поиск по сайту
 

    В Курске рецидивист украл с витрины аппараты для маникюра, чтобы подарить подруге

    Сегодня, 15:21
    В Курске рецидивист украл с витрины аппараты для маникюра, чтобы подарить подруге
    В Курске рецидивист украл представленные на витрине магазина аппараты для проведения маникюра. Как сообщают в региональном УМВД, 35-летний курянин случайно зашёл в павильон и, воспользовавшись скоплением посетителей, позарился на маникюрные приборы. Благодаря камерам с соседних зданий удалось определить внешность похитителя. В кротчайшие сроки его личность установили. Мужчина похитил аппараты, чтобы подарить знакомой, но, поссорившись с ней, передумал. Решил их продать, но к этому времени его уже нашли сотрудники Северного отдела полиции. Курянин ранее уже был судим и теперь вновь стал фигурантом уголовного дела. Похищенное уже вернули владельцам магазина.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама