Около 450 км путей отремонтирует МЖД в 2019 году

С апреля на Московской железной дороге начнётся летняя ремонтно-путевая кампания – масштабная сезонная программа по обслуживанию инфраструктуры, направленная на обеспечение безопасности, надёжности и повышение скорости движения поездов.

Объём летних путевых работ на МЖД в 2019 году сохранился на уровне 2018 года. Запланировано отремонтировать 444,4 км путей и заменить 308 стрелочных переводов.

Для проведения работ железнодорожники разработали специальные технологические «окна» (в настоящее время планом предусмотрено 1178 «окон» различной продолжительности).

46% от общего объёма работ пройдут по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемые участки будут закрыты для движения поездов. Такой способ позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы. На таких участках движение поездов организовывается по соседним путям с использованием реверсивного движения, что позволяет пропускать поезда в оба направления.

Ремонтная кампания пройдет в три этапа: апрель – май, июль – август и сентябрь – октябрь. Основной объём работ будет выполнен на следующих направлениях:

· БМО (Большое кольцо МЖД)

· Москва – Красное

· Москва – Рязань

· Москва – Шаховская

· Москва – Савелово

· Рязань – Кустаревка

· Москва – Александров

· Москва – Ожерелье

· Люберцы – Черусти

· Москва – Курск

· Москва – Брянск

· Ожерелье – Павелец

· Рязань – Ряжск

Ежесуточно на МЖД курсируют более 4,5 тыс. пригородных, пассажирских и грузовых поездов. При разработке «окон» железнодорожники тщательно прорабатывают график движения поездов. Основная задача – сохранить максимальное количество и привычное расписание пассажирских поездов, а также обеспечить вывоз максимальных объёмов грузов по синхронизированным с клиентами планам.

Самые длительные по продолжительности технологические «окна», подразумевающие наиболее заметные изменения в графике движения, назначаются в ночное время или выходные дни.

При этом ремонтно-путевая кампания будет синхронизирована с работами по развитию Московского железнодорожного узла, включая строительство дополнительных главных путей, интеграцию МЦК с радиальными направлениями железной дороги, реализацию проекта МЦД.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе « Пассажирам » (http://pass.rzd.ru).





В 2018 году на МЖД отремонтировали 448,5 км пути. Это позволило повысить скорость пассажирских поездов на участке общей протяжённостью около 315 км, а грузовых – на участке более 70 км.