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    Около 450 км путей отремонтирует МЖД в 2019 году

    Сегодня, 16:41
    Около 450 км путей отремонтирует МЖД в 2019 году
    С апреля на Московской железной дороге начнётся летняя ремонтно-путевая кампания – масштабная сезонная программа по обслуживанию инфраструктуры, направленная на обеспечение безопасности, надёжности и повышение скорости движения поездов.
    Объём летних путевых работ на МЖД в 2019 году сохранился на уровне 2018 года. Запланировано отремонтировать 444,4 км путей  и заменить 308 стрелочных переводов.
    Для проведения работ железнодорожники разработали специальные технологические «окна» (в настоящее время планом предусмотрено 1178 «окон» различной продолжительности).
    46% от общего объёма работ пройдут по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемые участки будут закрыты для движения поездов. Такой способ позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы. На таких участках движение поездов организовывается по соседним путям с использованием реверсивного движения, что позволяет пропускать поезда в оба направления.
    Ремонтная кампания пройдет в три этапа: апрель – май, июль – август и сентябрь – октябрь. Основной объём работ будет выполнен на следующих направлениях:
    ·        БМО (Большое кольцо МЖД)
    ·        Москва – Красное
    ·        Москва – Рязань
    ·        Москва – Шаховская
    ·        Москва – Савелово
    ·        Рязань – Кустаревка
    ·        Москва – Александров
    ·        Москва – Ожерелье
    ·        Люберцы – Черусти
    ·        Москва – Курск
    ·        Москва – Брянск
    ·        Ожерелье – Павелец
    ·        Рязань – Ряжск
    Ежесуточно на МЖД курсируют более 4,5 тыс. пригородных, пассажирских и грузовых поездов. При разработке «окон» железнодорожники тщательно прорабатывают график движения поездов. Основная задача – сохранить максимальное количество и привычное расписание пассажирских поездов, а также обеспечить вывоз максимальных объёмов грузов по синхронизированным с клиентами планам.
    Самые длительные по продолжительности технологические «окна», подразумевающие наиболее заметные изменения в графике движения, назначаются в ночное время или выходные дни.
    При этом ремонтно-путевая кампания будет синхронизирована с работами по развитию Московского железнодорожного узла, включая строительство дополнительных главных путей, интеграцию МЦК с радиальными направлениями железной дороги, реализацию проекта МЦД.
    Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

    В 2018 году на МЖД отремонтировали 448,5 км пути. Это позволило повысить скорость пассажирских поездов на участке общей протяжённостью около 315 км, а грузовых – на участке более 70 км.
    С целью предоставления клиентам ОАО «РЖД» информации об ограничениях пропускных способностей сети железных дорог и для обеспечения равномерного уровня загрузки железнодорожной инфраструктуры общего пользования ОАО «РЖД» публикует график плановых ремонтно-путевых работ на 2019 год (http://cargo.rzd.ru).

     

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