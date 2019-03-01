В Курске продлили срок сдачи работ архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра города

В связи с большим количеством участников архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра Курска и для того, чтобы дать конкурсантам возможность лучше проработать материал, оргкомитет конкурса решил продлить срок сдачи работ.

Конкурсанты могут направить работы в электронном виде до 18:00 (по московскому времени) 10 апреля 2019 года в департамент архитектуры и градостроительства Курской области.