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    В Курске продлили срок сдачи работ архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра города

    Сегодня, 16:13
    В Курске продлили срок сдачи работ архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра города
    В связи с большим количеством участников архитектурного конкурса по восстановлению историко-культурного облика центра Курска и для того, чтобы дать конкурсантам возможность лучше проработать материал, оргкомитет конкурса решил продлить срок сдачи работ.  
    Конкурсанты могут направить работы в электронном виде до 18:00 (по московскому времени) 10 апреля 2019 года в департамент архитектуры и градостроительства Курской области. 

     

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