Областная администрация обжалует решение суда отказать признать право собственности на жилой дом, построенный в охранной зоне заповедника им. Алёхина

Областной суд отказал признать право собственности на жилой дом, построенный в охранной зоне заповедника им. Алёхина. Жалобу заповедника на решение Курского районного суда сегодня рассмотрела апелляционная инстанция.

Напомним, решением Курского облисполкома 1988 года охранная зона заповедника была расширена с 1 до 3 километров. Помимо этого, введена норма, предусматривающая обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности, включая и строительство жилых домов.

До 2018 года в охранной зоне заповедника велось строительство индивидуальных жилых домов и никаких вопросов с согласованием и последующей регистрацией права собственности на ИЖС не возникало.

Однако после того, как охранная зона была поставлена заповедником на кадастровый учет, заповедник стал отказывать гражданам в согласовании ввода в эксплуатацию построенных жилых домов. Это, в свою очередь, явилось причиной последующих отказов Росреестра в регистрации права собственности граждан на недвижимое имущество. По имеющейся информации, отказ получили около 200 жителей Кукуевки.

Как прокомментировал председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук, региональными властями изначально была занята позиция о необоснованности действий заповедника.

– Мы исходили из требований действующего законодательства, согласно которому само по себе нахождение земельного участка в границах охранной зоны не означает запрет на его использование, поскольку в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима. Главное условие использования – это отсутствие вреда окружающей среде.

Курский районный суд поддержал наши доводы и вынес решение об удовлетворении иска граждан. Решение было обжаловано заповедником.

Курским областным судом решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска о признании права собственности на жилой дом, возведённый в охранной зоне заповедника.

Администрация области с таким решением суда не согласна, будем обжаловать его в вышестоящие судебные инстанции и отстаивать права граждан, – подчеркнул Александр Ерменчук.





По поручению врио губернатора Романа Старовойта областная администрация работает с Министерством природы России. Сейчас там разрабатывают положения об охранных зонах, которые утвердит Правительство. Корректировка границ буферной зоны курского заповедника позволит узаконить построенные гражданами жилые дома.



